Mauricio Pochettino, dezamăgit după înfrângerea cu Manchester City: "Ne doare felul în care primim goluri"

Champions League, semifinale

Antrenorul formaţiei PSG, Mauricio Pochettino, s-a declarat dezamăgit după ce echipa lui a condus cu 1-0 şi apoi a primit uşor două goluri în partida tur cu Manchester City din semifinalele Champions League, transmite News.ro.

"Am jucat bine în prima repriză, mult mai bine decât ei. În a doua repriză, am ratat câteva acţiuni, a fost dificil să primim acele goluri, a durut, a fost o senzaţie neplăcută. Două detalii, două acţiuni pot schimba faţa jocului. Am întâlnit o echipă foarte bună, am fost buni în prima repriză, 15 minute în a doua, dar după aceea nu a mers aşa cum am vrut. Au marcat de două ori, au reacţionat bine.

Returul va fi diferit. Vom munci. Sperăm să jucăm în retur ca la Barcelona sau Munchen. Credem şi asta este important. Este o chestiune colectivă, nu a unui singur jucător. Ne-am apărat bine. La goluri, acestea nu sunt ocazii care trebuie să se termine aşa. S-a întâmplat. Acestea sunt accidente. Problema a fost că nu am arătat aceeaşi energie cu mingea cum am făcut-o înainte de pauză.

Nu am vorbit încă cu grupul. Ne e greu, suntem dezamăgiţi, acum este momentul să rămânem calmi. Nu e nimic de spus. Vom începe mâine să ne pregătim pentru meciul de sâmbătă, apoi pentru cel de marţi. Cred în asta pentru că avem o echipă foarte bună.

Suntem încrezători că putem întoarce scorul abordând jocul în acelaşi mod. Ceea ce am pregătit mergea în direcţia corectă în prima repriză. Nu am reuşit să păstrăm aceeaşi intensitate cu mingea, asta trebuie să facem mai bine la retur. Gueye? (n.r. a fost eliminat după ce l-a faultat dur pe Gundogan) Este normal să fie dezamăgit, dar acesta este fotbalul, se întâmplă, toată lumea greşeşte.

Acum trebuie să mergem înainte şi să ne pregătim pentru următoarele meciuri, de sâmbătă şi marţi. Trebuie să avem încredere, avem talent pentru asta, chiar dacă Manchester City este o echipă mare. Ne doare felul în care primim goluri. Asta este cel mai important. Obiectivul este mereu să fim consistenţi timp de 90 de minute", a spus Pochettino, la conferinţa de presă organizată după meci, potrivit lefigaro.fr.





Au marcat: Marquinhos '15 / De Bruyne '64, Mahrez '71.





Idrissa Gueye (PSG) a fost eliminat, în minutul 77, cu cartonaş roşu direct, pentru un fault dur asupra lui Gundogan.









Finala este programată la 29 mai, la Istanbul, pe Stadionul Olimpic Ataturk.