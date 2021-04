VIDEO Pas greșit pentru Atletico în La Liga / Lupta la titlu, din ce în ce mai strânsă

4. Sevilla 70 / 32 (49-26) etc.





Rezumatul partidei dintre Bilbao și Atletico:

Athletic Bilbao a deschis scorul prin Berenguer (‘8), în timp ce Atletico a egalat prin Savic (‘77). Golul victoriei a fost reușit de Martinez (’86) pentru andaluzi.Trupa lui Diego Simeone face un pas greșit în lupta pentru titlu în La Liga, dar. La două puncte în spate se află Real Madrid și Barcelona, dar catalanii au un meci în minus, ceea ce înseamnă că dacă îl câștigă,Tot în etapa a XXXII-a din La Liga, Real a reușit doar un egal cu Betis , în timp ce Barcelona a trecut cu 2-1 de Villareal Elche vs Levante 1-0A marcat: Boye ‘3Real Valladolid vs Cadiz 1-1A marcat: Plano ’14 / Cala ’64Valencia vs Deportivo Alaves 1-1Au marcat: Gaya ’89 / Guidetti ’84Celta Vigo vs Osasuna 2-1Au marcat: Aspas ’42, Murillo ’65 / Torres ’77 (penalti)FC Sevilla vs Granada 2-1Au marcat: Rakitic ’16 (penalti), Ocampos ’53 / Soldado ’90 (penalti)Partida Eibar vs Real Sociedad se va disputa luni.În actualul sezon din La Liga se dispută1. Atletico Madrid 73 puncte / 33 meciuri (60-22 golaveraj)2. Real Madrid 71 / 33 (56-24)3. FC Barcelona 71 / 32 (76-29)​