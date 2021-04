Protestatrii s-au urcat pe statuile lui Matt Busby, Bobby Charlton, Denis Law şi George Best pentru a-şi face auzite vocile. "GlazersOut", au scandat ei, acest slogan fiind şi pe numeroasele pancarte purtate de ei.

Familia Glazer deţine clubul din Manchester din 2005, informează News.ro.

Scenes from outside Old Trafford - sent via @_benparsons #GlazersOut pic.twitter.com/VsaDQdfkOo