VIDEO Arsenal, învinsă acasă de Everton după o gafă imensă a portarului Bernd Leno

Premier League

În minutul 76, Richarlison a încercat să trimită o pasă în careul de șase metri. O minge care nu ar fi trebuit să îi pună probleme lui Leno a alunecat printre mâinile portarului, i-a lovit piciorul și a intrat în poartă.*autogolul lui Leno, la minutul 1:36.În urma acestui succes, Everton a acumulat 52 de puncte (locul 8) și s-a apropiat la doar trei puncte de Chelsea, ocupanta locului 4 (ultimul care asigură prezența în Champions League). De cealaltă parte, Arsenal are 46 de puncte și se află pe locul 9.Liverpool vs NewcastleWest Ham vs ChelseaSheffield United vs BrightonWolverhampton vs BurnleyLeeds vs Manchester UnitedAston Villa vs West BromLeicester vs Crystal Palace.1. Manchester City 77 puncte / (69-24 golaveraj) 33 meciuri2. Manchester United 66 / (64-35) 323. Leicester 59 / (58-37) 324. Chelsea 55 / (50-31) 325. West Ham 55 / (53-42) 326. Tottenham 53 / (56-38) 337. Liverpool 53 / (54-38) 328. Everton 52 / (44-40) 329. Arsenal 46 / (44-37) 3310. Leeds 46 / (50-50) 32 etc.