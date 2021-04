Ligue 1: Olympique Marseille a urcat pe locul 5 (3-1 vs Reims)

Olympique Marseille a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Reims, în primul meci al etapei a XXXIV-a a campiontului francez de fotbal Ligue 1.

Gazdele au deschis scorul prin Mbuku ('38), însă Payet ('41, '76) și Milik ('45+1) au adus victoria gazdelor.





În minutul 69, Faes (Reims) a fost eliminat.





În urma acestui rezultat, Marseille a urcat provizoriu pe locul 5 (55 de puncte), în timp ce Reims ocupă locul 11 (41 de puncte, la egalitate cu Angers, de pe locul 12).

St. Etienne vs BrestMetz vs PSGNice vs MontpellierLens vs NimesLorient vs BordeauxStrasbourg vs NantesRennes vs DijonAngers vs MonacoLyon vs Lille.1. Lille 70 puncte / 33 meciuri2. PSG 69 / 333. Monaco 68 / 334. Lyon 67 / 335. Marseille 55 / 346. Lens 53 / 33 etc.