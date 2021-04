Surpriză la Barcelona: Andrey Rublev, unul dintre cei mai în formă jucători, eliminat în sferturi

Andrey Rublev (cap de serie numărul trei) a părăsit surprinzător turneul de la Barcelona (ATP 500) în sferturi. Unul dintre cei mai în formă jucători ai momentului, rusul reușise să-l elimine de la Monte Carlo pe Rafael Nadal.







Jannik Sinner, unul dintre cei mai promițători jucători ai noului val, a fost cel mare a produs surpriza zilei.







Italianul, favorit 11, a trecut în două seturi, scor 6-2, 7-6(6) de Rublev. Meciul a durat o oră și 38 de minute.



Mai au loc în sferturi:





Stefanos Tsitsipas vs Felix Auger-Aliassime

Rafael Nadal vs Cameron Norrie

Diego Schwartzman vs Pablo Carreno Busta.