VIDEO Lionel Messi, încântător - Barcelona a făcut spectacol cu Getafe

​​Barcelona a obținut o victorie foarte importantă în lupta pentru titlu, catalanii trecând, scor 5-2, pe Camp Nou, de Getafe. Lionel Messi a fost omul partidei: a marcat două goluri și a avut o evoluție impresionantă.

Confruntarea a făcut parte din runda cu numărul XXXI din LaLiga.



Catalanii au marcat prin Messi ‘8, ’33, Sofian Chakla ’28 (autogol), Araujo ’87 şi Griezmann ‘90+3 (penalti). Pentru Getafe au punctat Lenglet ’12 (autogol) şi Unal ’69 (penalti).



De știut:



În urma golurilor marcate joi seara, Messi a reușit să stabilească o performanță incredibilă: a înscris cel puțin 25 de goluri în LaLiga pentru al 12-lea sezon consecutiv.

Vor avea loc în etapa XXXII:





Real Madrid vs Betis Sevilla

Villarreal vs Barcelona

Atletic Bilbao vs Altetico Madrid