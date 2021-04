VIDEO Mircea Lucescu, incident cu unii fani ai lui Dinamo Kiev - Mesajul transmis contestatarilor

A readus-o pe Dinamo Kiev în prim-planul fotbalului din Ucraina, dar cu toate acestea nu scapă de contestatari. Mircea Lucescu a avut parte de un nou incident cu unii dintre fanii echipei pe care o pregătește, iar răspunsul tehnicianului pentru aceștia a venit prompt.



Cum le răspunde Mircea Lucescu contestatarilor



"Un grup de așa-ziși suporteri ai lui Dinamo, la fiecare meci, apar cu cagule... măcar, dacă au de spus ceva și de protestat, să-și arate față, să vedem cine și de ce protestează.



Pe mine mă interesează echipa, rezultatele, jocul, mă interesa foarte tare ca Dinamo să redevină ceea ce a fost și să fie din nou o echipă competitivă în campionatul intern și competițiile internaționale.

Sunt 10 inși care vor să fie protagoniști, să fie mai importanți decât jucătorii, decât președintele clubului. N-au nicio legătură cu această echipă" - Mircea Lucescu.

Aici poți vedea ultimul incident de care a avut parte Mircea Lucescu.



Ultrasi Dynama planowali zwyzywać Lucescu z bliższej odległości już od dawna. Do tej pory byli ledwo słyszalni, udało się im to w Tarnopolu. Rumun radzi sobie z tym dobrze, ale nie jest to dl niego proste. Dobrze, że to tylko mała grupka. pic.twitter.com/K3buAZniOD