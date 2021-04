PSG s-a calificat, miercuri, în semifinalele Cupei Franței, după ce a făcut instrucție cu de Angers, pe teren propriu, scor 5-0.





Golurile au fost marcate de Icardi ('9, '68, '90), Manceau ('23 - autogol) și Neymar ('65).

C'est fini au Parc des Princes, les Parisiens l'emportent 5-0 et se qualifient pour les 1/2 finales de la Coupe de France ! #PSGSCO

\uD83D\uDD34\uD83D\uDD35 #AllezParis pic.twitter.com/ZgGGS45f42 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 21, 2021

