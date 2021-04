Cum comentează Jurgen Klopp subiectul momentului: Apariția Super Ligii

„Eu și jucătorii nu am știut, nu am fost implicați în acest proces. Acum va trebui să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Am 53 de ani, de când eram jucător exista Champions League...







Obiectivul meu a fost mereu să antrenez acolo, ca jucător n-am reușit să ajung la acest nivel. Îmi place fotbalul competitiv. Îmi place că West Ham ar putea juca în Champiosn League în sezonul următor, au șansa asta”, a spus tehnicianul lui Liverpool.

Liga va avea 20 de echipe - cele 12 formaţii fondatoare plus trei cluburi nenumite încă, aşteaptate să se alăture în curând şi cinci echipe care se califică anual în funcţie de rezultatele lor interne.

Conform propunerilor, European Super League va începe în luna august a fiecărui an, cu meciuri la jumătatea săptămânii, iar cluburile vor fi împărţite în două grupe de câte zece, cu meciuri acasă şi în deplasare.

Primele trei echipe din fiecare grupă s-ar califica în sferturile de finală, formaţiile de pe locurile al patrulea şi al cincilea jucând un play-off cu două manşe pentru cele două locuri rămase.

Din sferturi, formatul va fi eliminatoriu în două manşe, la fel precum cel folosit în Liga Campionilor, cu o finală într-un singur meci, în luna mai, într-un loc neutru.

Cele 12 cluburi fondatoare sunt AC Milan, Arsenal Londra, Atletico Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid şi Tottenham.​





În 2019, Klopp declara că fotbalul european, iar până acum se pare că nu și-a schimbat părerea. Înaintea ultimului meci împotriva lui Leeds din Premier League, antrenorul o oferit„Nu-mi place deloc cum suntem priviți. Liverpool este mult mai mult decât această decizie.", a mai declarat Klopp, potrivit Digisport.Liverpool a reușit doar un, 1-1, fiind pe locul 6 în Premier League, la un punct de locul 5 ocupat de Chelsea. Astfel, ”cormoranii” riscăîn sezonul viitor.nu s-a lăsat prea mult așteptat. De exemplu, în Marea Britanie, câțiva fani ai lui Manchester United (club aflat pe lista Super Ligii) au afișat un banner care sintetizează situația fotbalului actual în viziunea lor: