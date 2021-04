Modul unic în care un selecționer european atacă Super Liga

Lumea fotbalul este mai divizată ca oricând, iar părerile pro și contra noii Super Ligi tot apar pe fluxurile agențiilor de presă. Stale Solbakken, selecționerul Norvegiei, are un punct de vedere interesant atunci când vine vorba despre competiția care va înlocui Champions League.



În vârstă de 53 de ani, Stale nu înțelege ce caută unele dintre echipe pe lista pentru Super Ligă, ținând cont de faptul că rezultatele nu au venit nici măcar atunci când au întâlnit formații considerate mult inferioare.



Arsenal, Tottenham și Juventus au fost luate în colimator de Solbakken.



Ce spune selecționerul Norvegiei



A pierdut recent cu Atalanta, mai are doar două puncte avans față de Napoli și riscă să piardă calificarea în viitoarea ediție a Ligii Campionilor. Ce naiba să caute în Super Ligă?

Stale Solbakken saying it how it is... pic.twitter.com/YYojfeX9ib