De asemenea, au mai fost stabilite gazdele pentru următoarele turnee finale:

EURO U17 feminin: Estonia – 2023, Suedia – 2024, Insulele Feroe – 2025

EURO U17: Ungaria – 2023, Cipru – 2024

EURO U19 feminin: Belgia – 2023, Lituania – 2024, Belarus – 2025

The #U19EURO venues for 2023, 2024 and 2025 have been confirmed.



Next four venues:

⚽ 2022: Slovakia

\uD83C\uDFDF️ 2023: Malta

⚽ 2024: Northern Ireland

⚽ 2025: Romania