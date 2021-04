Cum a ajuns Betis Sevilla pe podiumul La Liga după înființarea Super Ligii

Gluma zilei

În prezent pe, Betis Sevilla a lăsat să se înţeleagă ce părere are cu privire la proiectul Superligii europene. Astfel, aceștia au eliminat din clasamentul publicat pe site-ul său: Atletico Madrid, Real Madrid şi FC Barcelona.Modificareape reţelele de socializare, dar clubul andaluzde modificare a clasamentului virtual de pe propriul site, conform Lequipe.fr., cele 12 formaţii fondatoare plus trei cluburi nenumite încă, aşteaptate să se alăture în curând şi cinci echipe care se califică anual în funcţie de rezultatele lor interne.Conform propunerilor, European Super Leaguea fiecărui an, cu meciuri la jumătatea săptămânii, iar cluburile vor fi împărţite în, cu meciuri acasă şi în deplasare.Primele trei echipe din cele două grupe se vor califica în sferturile de finală, iar al patrulea și al cincelea loc vor juca un play-off cu două manşe pentru cele două locuri rămase. Din sferturi, formatul devine eliminatoriu.Cele 12 cluburi fondatoare sunt AC Milan, Arsenal Londra, Atletico Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid şi Tottenham.Echipe mari precumcu privire la participarea lor în noua competiție.​