Poziția surprinzătoare a lui Sir Alex Ferguson - Ce spune despre Super Liga bogaților

„A vorbi despre o Super Ligă înseamnă. A fi jucător pentru o echipă de provincie precum Dumfermline, în anii 60, şi antrenor al lui Aberdeen, câştigând Cupa Cupelor pentru un mic club scoţian, a fost", a declarat Ferguson pentru Reuters.Înainte de cei 26 de ani petrecuți pe Old Traford, Sir Alex Ferguson a pregătit-o pe Aberdeen, cu care a învins cu 2-1 după prelungiri puternica echipă spaniolă Real Madrid, antrenată în momentul respectiv de Alfredo Di Stefano, în„În perioada pe care am petrecut-o la Manchester United am disputat patru finale de Liga Campionilor şi au fost întotdeauna cele mai speciale nopţi", a mai spus celebrul tehnician scoţian, conform Agerpres Cu Ferguson pe bancă, Manchester United a câştigatşi două trofee ale Ligii Campionilor.Manchester United se numără printre celeeuropene de fotbal, alături de AC Milan, Arsenal Londra, Atletico Madrid, Chelsea Londra, FC Barcelona, Inter Milano, Juventus Torino, FC Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur şi Real Madrid.Super Liga urmează să fie lansatăşiCu toate acestea, inițiativa a fostpe scena fotbalistică.Înainte de anunțul oficial,, printr-un comunicat comun, semnat şi de federaţia engleză, Premier League, federaţia spaniolă, LaLiga, federaţia italiană şi Lega Serie , precizând că jucătorii care ar urma să participa la o astfel de superligădin competiţiile internaţionale organizate sub egida forului european şi a FIFA.Mai mult,de proiectul Super Ligii. Gazzetta dello Sport, de exemplu, a titrat: ”Proiectul celor 12 cluburi europene care le include pe Juve, Inter și Milan.”.