Rasism în Liga 1 - Romario Pires îl acuză pe Andrei Pițian: "Sunt de nouă ani în România şi e prima dată când mi se întâmplă"

Fotbalistul echipei Hermannstadt, Romario Pires, l-a acuzat de rasism pe jucătorul Chindiei Târgovişte, Andrei Piţian, sâmbătă, la finalul meciului contând pentru prima etapă a play-out-ului Ligii I.

"Fix după meci eram pe teren, îi salutam pe băieţii de la Chindia. A coborăt acel băiat şi a imitat o gorilă spre mine. Eu sunt de 9 ani în România şi e prima dată când mi se întâmplă aşa ceva. Sunt foarte trist pentru ce s-a întâmplat. Am luat eu roşu şi eu nu pot să înţeleg asta.

Eu ştiu ce înseamnă maimuţoi. Eu nu vreau să fac pe victima. Eu sunt pe teren şi pot să am orice reacţie dacă asta nu depăşeşte limita. Te poţi bucura etc dar eu nu cred că am depăşit limita niciodată! Eu nu aveam de ce să îl înjur... Din contră eu îi salutam pe băieţii de la Chindia, eu îi cunoscu pe mulţi de acolo. Nu aveam de ce să înjur pe un băiat aşa din senin...", a declarat Romario Pires la Telekom Sport.





De cealaltă parte, Andrei Piţian susţine că nu a avut un comportament rasist.

"Mi se pare normal să am dreptul la replică. La finalul meciului i-am spus un singur lucru lui Romario, când am coborât pe gazon să-mi felicit colegii: <Nu te mai baţi cu pumnii în piept? Nu ne mai provoci?>. În tur, când ne-au bătut, ne-a provocat cu foarte multe gesturi.

N-am pronunţat acele cuvinte care se vehiculează. Nu am făcut niciun gest pe timpul meciului. Ştiu că subiectul rasismului este unul sensibil, am prieteni de culoare şi cine mă cunoaşte ştie că nu accept astfel de lucruri. În momentul în care am trecut pe lângă Romario i-am spus: <Nu te mai baţi cu pumnii în piept?>. Atât! Nu am făcut niciun gest, nu m-am bătut cu pumnii în piept. Nu am intrat în conflict cu el pe teren.

Incidentul nu ne face bine, dar nu i-am zis <maimuţoiule> în niciun moment, este exclus. Am fost pe stadion pentru că antrenorul m-a inclus în lotul lărgit, făcusem deja deplasarea la Buzău şi n-am putut să joc. În tur au fost nişte discuţii contradictorii, el ne-a provocat, iar astăzi începuse cu aceleaşi gesturi. El, în meciul tur, ne provoca cu diverse gesturi.

Ştiu că subiectul rasismului este unul sensibil, dar e cale lungă între ce s-a scris şi ce s-a întâmplat. El a început să mă înjure, n-am ripostat şi mi-am continuat drumul spre vestiare. După el a luat cartonaş roşu. Nu cred că a fost niciun scandal de rasism", a spus Andrei Piţian la Digi Sport.





Potrivit digisport.ro , în raportul de arbitraj al meciului Chindia – Hermannstadt este detaliat incidentul. S-ar părea că Piţian, aflat în tribună, l-a atacat verbal pe Romario Pires încă din startul partidei şi l-a strigat "Tarzan" în repetate rânduri. În plus, Piţian s-ar fi bătut şi cu pumnii în piept de mai multe ori, încercând să imite gesturile unei gorile. La finalul partidei, Pires a început să-l înjure pe Andrei Piţian după ce a auzit când i s-a strigat: "Ce faci aşa, ca un maimuţoi?". Ulterior, Pires a fost eliminat şi între cele două echipe a izbucnit un conflict pe gazon.​