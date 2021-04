Pep Guardiola și calificarea mult așteptată: "Am arătat personalitate și am reușit"

De cealaltă parte, Edin Terzic, antrenorul Borussiei Dortmund, a declarat că este frunstrant felul în care echipa sa a ratat calificarea în faza următoare.

"Suntem dezamăgiţi, evident. Manchester City a jucat extraordinar în ambele meciuri şi a meritat calificarea. Este frustrant că am ratat calificarea primind astfel două goluri. Ni s-a spus clar înainte de startul sezonului: dacă mingea atinge braţul este o încălcare a regulilor (n.r. City a egalat după un penalti acordat pentru un henț al lui Emre Can). Nu am avut noroc în ceea ce priveşte deciziile arbitrilor în aceste şapte zile", a afirmat Terzic.





Manchester City s-a calificat a doua oară în istorie în semifinalele Champions League, după ce a învins, miercuri, cu scorul de 2-1, în deplasare, pe Borussia Dortmund, în manşa a doua sferturilor de finală. City s-a impus şi în tur, cu acelaşi scor.





Anterior, Manchester City a ajuns în semifinalele Champions League doar în ediţia 2015/2016, sub conducerea antrenorului chilian Manuel Pellegrini. Cetăţenii au fost eliminaţi atunci de Real Madrid, după 0-0 la Manchester şi 0-1.





Pep Guardiola l-a înlocuit pe Pellegrini în 2016, dar până acum City nu a trecut niciodată de sferturile celei mai importante competiții europene.

"Suntem incredibil de bucuroşi că suntem în semifinale, între cele mai bune patru echipe din Europa. Am jucat extraordinar în ultimele 30 de minute ale primei reprize şi în a doua repriză. Am arătat personalitate şi am reuşit. Este incredibil ce am reuşit",