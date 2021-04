Jurgen Klopp și motivul eliminării din Champions League: "Asta a fost problema noastră tot anul"

Jurgen Klopp, antrenorul echipei FC Liverpool, consideră că elevii săi nu au pierdut calificarea în duelul cu Real Madrid din sferturile de finală ale Champions League în returul de pe Anfield, încheiat nedecis (0-0), ci în partida tur, câştigată cu 3-1 de spanioli pe teren propriu.









"Meciul a fost dificil pentru Real Madrid. Noi am fost buni, am fost agresivi, am jucat foarte bine în anumite perioade. Am avut câteva şanse mari la începutul jocului şi, chiar dacă este ipotetic, dacă am fi concretizat una dintre ele, asta ar fi deschis jocul pentru noi. Dar raţionamentul cu 'dacă' nu este foarte interesant. Nu am marcat şi a devenit şi mai dificil cu trecerea meciului, deoarece Madridul a reuşit să gestioneze timpul", a adăugat tehnicianul german.

De cealaltă parte, Zinedine Zidane, antrenorul echipei Real Madrid, a declarat că este încântat de acest succes, dar formaţia sa <încă nu a câştigat nimic>.

"Am meritat calificarea, dar ştiam că va fi dificil. Am controlat bine jocul, am muncit mult şi sunt încântat pentru băieţi. Era extrem de important pentru noi să ne calificăm. Suntem bucuroşi că ne-am calificat, dar încă nu am câştigat nimic. Încă suntem în luptă în ambele competiţii. Sunt mândru de echipă şi de tot ce facem", a spus Zidane.





Liverpool, câştigătoarea Champions League în 2019, traversează un sezon dificil în Premier League, unde ocupă în acest moment locul al şaselea, care nu îi asigură prezenţa în viitoarea ediţie a celei mai importante competiţii europene intercluburi.





Real Madrid, deţinătoarea recordului de trofee cucerite în această competiţie (13), se va lupta pentru un loc în finală cu o altă formaţie engleză, Chelsea Londra, care a eliminat formaţia portugheză FC Porto (2-0 în deplasare şi 0-1 pe teren propriu, ambele manşe disputându-se la Sevilla).





Anglia are două reprezentante în semifinalele Champions League, Manchester City urmând să înfrunte la rândul ei echipa franceză Paris Saint-Germain, finalista ediţiei trecute, informează Agerpres

"Aceasta a fost problema noastră tot anul - finalizarea. Am avut niște meciuri ridicole pe care trebuia să le câștigăm pe Anfield. Știm cu toții că Mo Salah poate finaliza aceste ocazii cu ochii închiși, dar nu aici, nu acum. Performanţa generală a fost bună, mult mai bună decât în tur, însă nu am pierdut confruntarea în această seară, am pierdut-o la Madrid",