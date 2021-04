Nicolae Stanciu, duel decisiv cu Arsenal - Granada vs Manchester United, arbitrat de români​

Granada se află la primul sezon într-o competiție europeană, reușind un parcurs de excepție. În turul sferturilor de pe stadionul Nuevo Los Cármenes, spanioliicontra semifinalistei Europa League din sezonul trecut, Manchester United. Englezii au reușit chiar să câștige competiția în sezonul 2016-2017.Meciul se joacă pe Old Traford, fiind, ajutat de Vasile Marinescu și Ovidiu Artene.United are nu mai puțin de șase absenți (Bailly, Jones, Maguire, Martial, McTominay, Shaw), în timp ce James este incert. La Granada, Brice, Duarte, Lozano, Milla și Soro vor absenta., el jucând până în minutul 84 al turului din sferturile UEL din deplasare.Slavia a făcut un meci bun și a reușit un egal,, plecând cu o șansă bună de calificare în semifinale, dat fiind faptul căEchipa din Praga are foarte mulți absenți, șapte la număr, iar doi jucători sunt incerți. La Arsenal, David Luiz și Tierney nu vor juca, în timp ce Aubameyang, Odegard și Smith Rowe sunt incerți.Echipa din capitala Romei, reușind un 2-1 în Olanda în fața lui Ajax.Ryan Gravenberch, mijlocașul lăncierilor, a declarat că el, aceștia având încă o șansă bună de a întoarce rezultatul.La meciul de pe Stadio Olimpico, la AS Roma vor lipsi: El Shaarawy, Kumbulla, Peres, Smalling și Zaniolo, în timp ce Spinazzola este incert. Echipa olandeză nu se va putea baza pe Blind, Mazraoui, Onana și Rensch, iar Schuurs este incert.Echipa croată înfruntă Villarrealîntr-o competiție europeană, din 1970 încoace.Dinamo Zagreb a reușit, după ce a anulat un deficit de două goluri împotriva lui Tottenham, învingându-i acasă la scor de neprezentare.În prima manșă a sferturilor,, fiind favoriți în returul ce se va desfășura pe Estadio de la Ceramica din Villarreal.Villarreal nu se va putea baza pe Estupinan și Iborra, iar de la Dinamo Zagreb, Moharrami va fi absent, iar Ademi este incert.Cele patru retururi din sferturile UEFA Europa League vor avea loc, fiindși în direct pe Digisport, Telekom Sport și LookTV.Echipele calificate în semifinale vor juca prima manșă pe 29 aprilie, pentru ca returul să aibă loc pe 6 mai. Finala Europa League va avea loc la Gdansk, pe 26 mai. ​