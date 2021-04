Față în față cu istoria: PSG vs Bayern - Seara marilor așteptări pe Parc des Princes

Parizienii parsă treacă de Bayern Munchen, după ce germanii s-au impus în meciul direct din finala Ligii Campionilor de sezonul trecut., chiar pe Allianz Arena din Munchen, devenindîn Liga Campionilor în 17 meciuri sub comanda lui Hansi Flick.francez într-un sezon al Ligii Campionilor, el fiind deja la egalitate cu David Trezeguet (8 goluri înscrise într-un singur sezon al competiției).Bayen Munchen are nu mai puțin de opt absenți, printre care și ”mașinăria de goluri”. La parizieni, vor lipsi Bernat, Icardi, Marquinhos, iar Diallo și Kurzawa sunt incerți.Echipa care va avansa în semifinale va da piept cuMeciul dintre PSG și Bayern se dispută pe stadionuldin Paris.Porto încearcă să devină a cincea echipă care izbutește să treacă în etapele eliminatorii după cedisputată în postura de gazdă. Pe de altă parte, Chelsea a câștigat pentru a 11-a oară prima manșă a unei etape eliminatorii din Liga Campionilor.Englezii s-au impus în ultimele două meciuri din competițiile europene desfășurate în Spania, iar meciul de marți seară se joacă pe, pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán din Sevilla. Turul s-a desfășurat tot pe stadionul din Sevilla.Chelsea va aveapentru meciul de marți seara, singurul posibil absent fiind mijlocașul N'Golo Kante. Porto are nu mai puțin de, Costa, Marcano și Mbaye, în timp ce Toni Martinez este incert.Câștigătoarea va juca contra lui(madrilenii s-au impus acasă în prima manșă cu 3-1).PSG-Bayern Munchen și Chelsea-FC Porto vor avea loc marți de la ora 22:00 și vor fiși în direct pe Telekom Sport, Digisport și LookTV.​