Zinedine Zidane, mulțumit dar îngrijorat: "Suntem la limită din punct de vedere fizic"

"Prima repriză a fost a noastră. Am suferit în a doua, dar am meritat victoria. Am avut multe şanse să înscriem al treilea gol. Am suferit, bineînţeles, pentru că un meci împotriva unei echipe de acest fel îţi cere multe, precum cel împotriva celor de la Liverpool.

Suntem la limită din punct de vedere fizic. Dar este fotbal, este mai uşor când câştigi trei puncte. Va trebui să ne odihnim bine, să ne reîncarcăm bateriile şi să spunem că, miercuri, vom mai avea un mare meci de disputat (n.r. - returul din sferturile de finală ale Champions League cu Liverpool, după victoria cu 3-1 din prima manşă).

Suntem în viaţă în ambele competiţii, vrem să luptăm, să continuăm şi asta vom face până la final. Şi nu este lipsit de dificultăţi. Acum nu am câştigat încă nimic. Este doar un joc, trei puncte, nu schimbă nimic: suntem încă în lupta pentru titlu, ca şi celelalte echipe", a declarat Zidane, potrivit lequipe.fr.





Formaţia Real Madrid a învins echipa FC Barcelona, sâmbătă seară, pe stadionul Alfredo Di Stefano, scor 2-1, într-un meci din etapa a XXX-a a campionatului Spaniei.





Golurile au fost marcate de Benzema ’13 şi Kroos ’28 pentru învingători, respectiv Mingueza ’60 pentru FC Barcelona. Ambele echipe au ratat ocazii importante, având câte două bare, potrivit News.ro.





Pe final, în minutul 90, de la Real Madrid a fost eliminat Casemiro, el primind al doilea cartonaş galben. Casemiro a primit primul cartonaş galben cu doar un minut înainte de eliminare.





În urma acestui rezultat, madrilenii au urcat provizoriu pe locul I în clasament, cu 66 de puncte, la egalitate cu Atletico Madrid, care joacă, duminică, în deplasare, cu Betis Sevilla. FC Barcelona ocupă locul 3, cu 65 de puncte.