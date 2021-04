VIDEO Liga 1: FCSB poate pierde primul loc la finalul sezonului regulat (1-1 vs Sepsi)

FCSB a remizat, sâmbătă seară, în deplasare, scor 1-1, cu echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa XXX, ultima a sezonului regulat al Ligii I.

Formația pregătită de Anton Petrea ocupă primul loc în clasament (65 de puncte), dar poate fi depășită de CFR Cluj (63 de puncte), care va juca duminică, în deplasare, cu CS U Craiova.





Sepsi: J. Fernandez – Dimitrov, Bouhenna, Mitrea, M. Ştefănescu – Vaşvari, Fofana (Gonzalez ’46), Nouvier (Petrila ’46) – Golofca (Bajrovic ’89), Safranko, G. Dragomir (Aganovic ‘8, Achahbar ’70). Antrenor: Leo Grozavu





FCSB: Vlad – Creţu, Cristea, Miron (Oaidă ’14), Radunovic – Ov. Popescu (Vînă ’77), Şut, Olaru (Nedelcu ’43) – Moruţan, Fl. Tănase, Oct. Popescu (Panţîru ’77). Antrenor: Toni Petrea.

Mai au loc în această etapă:

​Clasament:

1 FCSB 65 puncte (57-22 golaveraj) / 30 meciuri

2 CFR Cluj 63 (42-15) / 29

3 CS U Craiova 57 (33-14) / 29

4 Sepsi Sf. Gheorghe 45 (43-31) / 30

6 FC Botoșani 42 (42-30) / 30

8 Chindia Târgoviște 39 (24-26) / 30

9 Astra Giurgiu 38 (38-39) / 30

10 UTA Arad 37 (26-36) / 30

Golurile au fost marcate de Pavol Safranko ’57 pentru gazde şi Florin Tănase ‘6 pentru FCSB.*sursă: Look TVCS U Craiova vs CFR ClujPoli Iași vs FC HermannstadtFC Viitorul vs Gaz Metan Mediaș.5 Academica Clinceni 44 (41-36) / 30.........7 FC Argeș 40 (33-41) / 3011 FC Voluntari 32 (32-40) / 3012 FC Viitorul 31 (36-35) / 2913 Gaz Metan Mediaș 30 (31-41) / 2914 Dinamo București 27 (26-41) / 3015 FC Hermannstadt 26 (28-39) / 2916 Poli Iași 22 (28-64) / 29.