​Liga 1: Academica Clinceni și FC Botoșani s-au calificat în play-off / Chindia Târgoviște, învinsă de FC Argeș

Academica Clinceni și FC Botoșani și-au asigurat prezența în play-off-ul Ligii 1 la fotbal, în urma rezultatelor înregistrate, vineri, în ultima etapă a sezonului regulat.





Au avut loc vineri, de la ora 20:30:

Dinamo București vs Academica Clinceni 1-3

Au marcat: Grigore '73 / Rusescu '4, Cordea '11, Moulin '17 ( direct din corner

În minutul 90+3, Ehmann (Dinamo) a fost eliminat.

Mai au loc în această etapă:

​Clasament:

1 FCSB 64 puncte (56-21 golaveraj) / 29 meciuri

2 CFR Cluj 63 (42-15) / 29

3 CS U Craiova 57 (33-14) / 29

4 Sepsi Sf. Gheorghe 44 (42-30) / 29

6 FC Botoșani 42 (42-30) / 30

8 Chindia Târgoviște 39 (24-26) / 30

9 Astra Giurgiu 38 (38-39) / 30

10 UTA Arad 37 (26-36) / 30

Echipele calificate în play-off: FCSB, CFR Cluj, CS U Craiova, Sepsi Sf. Gheorghe, Academica Clinceni, FC Botoșani.





FCSB, CFR Cluj, CS U Craiova, Sepsi Sf. Gheorghe, Academica Clinceni, FC Botoșani. Echipele care vor juca în play-out: FC Argeș, Chindia Târgoviște, Astra Giurgiu, UTA Arad, FC Voluntari, Viitorul, Gaz Metan Mediaș, Dinamo București, Hermannstadt, Poli Iași

