Sir Alex Ferguson continuă să câștige trofee și după retragerea din fotbal

Scoţianul Sir Alex Ferguson, care a făcut istorie ca antrenor al echipei Manchester United, continuă să câştige trofee deşi s-a retras din fotbal, trei cai pe care îi deţine în coproprietate obţinând victorii, joi, la Aintree, relatează Reuters.









Tripla, care avea o cotă de 62-1, a fost completată de Clan Des Obeaux (9 ani), care s-a clasat pe locul al treilea în 2018 şi a fost al doilea în 2019, şi a fost condus la victorie de jocheul Harry Cobden, informează



"Aceasta e cea mai bună zi a mea de când sunt în cursele de cai, adică de circa 20 de ani. E diferit de vremea când antrenam echipe de fotbal", a declarat Ferguson (79 ani), care a reuşit o triplă şi ca antrenor, în 1999, cu Manchester United, câştigând Premier League, Cupa Angliei şi Champions League. Caii Protektorat, Monmiral şi Clan Des Obeaux au câştigat în prima zi a evenimentului hipic Grand National Festival. Tripla, care avea o cotă de 62-1, a fost completată de Clan Des Obeaux (9 ani), care s-a clasat pe locul al treilea în 2018 şi a fost al doilea în 2019, şi a fost condus la victorie de jocheul Harry Cobden, informează Agerpres.





"Deţineam controlul a ceea ce se întâmpla pe gazon, dar nu am controlul pe hipodrom, unde antrenorul face asta, iar proprietarul speră să fie bine. Ai parte de aceeaşi emoţie când câştigi curse importante, ca aceasta", a mai spus Ferguson.



În vârstă de 79 de ani (pe care i-a împlinit pe 31 decembrie), Sir Alex Ferguson a pregătit-o pe Manchester United în perioada 1986-2013.



Sub conducerea sa, trupa de pe Old Trafford a devenit o putere a fotbalului: 13 titluri în Premier League (de la retragerea sa, United nu s-a mai încoronat regină în Albion), 5 Cupe ale Angliei, patru Cupe ale Ligii, două Champions League (1999, 2008), o Supercupă a Europei (1991), o Cupă Intercontinentală (1999), o Cupă a Cupelor (1991) și un Mondial al Cluburilor (2008).







