Vrajbă mocnită la Liverpool, spune presa: Firmino și Mané s-au cam „săturat” de Salah

Totuși, nu au apărut informații publice despre o discordie între coechipieri.Dar, conform ziaristului spaniol de fotbal Diego Torres, vestiarul lui Liverpool este „tensionat de gelozie”, resentimentele îndreptându-se spre Salah, cel mai bine plătit jucător din echipă.Torres scrie despre fotbal pentru El Pais și este cel care a scris cartea „The Special One: The Dark Side of José Mourinho” despre perioada Mourinho la Real Madrid cu detalii amănunțite din spatele scenei.„Mané și Firmino conduc facțiunea care îl privește pe Salah drept o persoană privilegiată care este avantajată de efortul colectiv epuizant pe care îl fac toți ceilalți pentru a recupera mingea”, a scris el după înfrângerea cu 3-1 de la Madrid în primul tur al sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. „Conștient că generează disconfort, Salah arată semne de plictiseală. Născut într-o familie bogată de exportatori de iasomie din Delta Nilului, la vârsta de 28 de ani nu pare să vrea să muncească din greu”.Torres mai scrie că are surse care spun că Liverpool l-ar fi vândut pe Salah vara trecută dacă n-ar fi fost pandemia care a „stricat piața”. După înfrângerea cu Chelsea din martie, Torres a scris că Mané și Firmino „nu se înțeleg cu Salah” și că cei doi n-au „încredere” în el. „S-au săturat să fie ei cei care aleargă pentru ca Salah, pe care-l văd ca fiind mai puțin complet, să fie cel care iese în față și face cei mai mulți bani, 12 milioane de euro pe an conform lui Forbes”.Mai devreme în acest sezon, Michael Owen a avut o teorie că Mané nu a încercat să obțină un penalty pentru că nu a vrut ca Salah să execute lovitura și să înscrie, sugerând că a simțit că există o tensiune între cei doi.Dar nu a existat vreo dovadă concretă că există o problemă între coechipieri. Sau că vreo fricțiune între jucători ar avea legătură cu altceva decât competitivitate între sportivi de elită. Contractul lui Salah cu Liverpool este până în 2023 și s-a vorbit de o plecare la Real Madrid. Egipteanul a dat recent un interviu pentru ziarul Marca în care a fost întrebat despre viitorul lui pe Anfield.„Nu depinde de mine. Vom vedea ce va fi, dar prefer să nu vorbesc acum despre asta”, a răspuns Salah. ( Pundit Arena