VIDEO Premieră pentru perioada de pandemie: Ce s-a întâmplat pe teren la meciul Granada vs Manchester United

​Meciul dintre Granada și Manchester United a adus o premieră pentru perioada pandemiei, informează Gazzetta dello Sport. Duelul tur din sferturile Europa League s-a disputat fără spectatori, dar a avut parte de un musafir nepoftit.



În minutul 6 al confruntării, un bărbat complet dezbrăcat a pătruns pe suprafața de joc, fiind escortat în cele din urmă în afara gazonului. Meciul a fost întrerupt aproximativ un minut.



A naked man just ran across the pitch and rolled around during the Europa League fixture between Granada and Manchester United. \uD83D\uDC40 #GRAMUN #UEL pic.twitter.com/SyQmTrQJ3j