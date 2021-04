Echipa Werder Bremen s-a calificat în semifinalele Cupei Germaniei la fotbal, după ce a învins în deplasare, cu scorul de 1-0, formaţia Jahn Regensburg, într-o partidă disputată miercuri seara.

Elevii antrenorului Florian Kohfeldt s-au impus grație reușitei lui Yuya Osako ('52).

Yuya Osako puts Werder through to the next round! \uD83C\uDF9F️#DFBPokal #SSVSVW pic.twitter.com/rQYsV8wM66