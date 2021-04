VIDEO Moment controversat - Gestul asistentului Octavian Șovre pe tunel după City vs Dortmund: "Nu poţi face asta"

Arbitrul asistent Octavian Şovre i-a cerut un autograf lui Erling Haaland, după meciul pierdut de Borussia Dortmund, scor 1-2, cu Manchester City, în turul sferturilor Ligii Campionilor.

La finalul meciului, pe tunelul de la vestiare, Şovre, membru în brigada condusă de Ovidiu Haţegan, este văzut cum îi cere un autograf lui Haaland, lucru care, conform specialiştilor, nu va fi pe placul UEFA.



În schimb, antrenorul celor de la Manchester City, Pep Guardiola, a afirmat că nu vede nicio problemă în acest lucru: "Nu văd care e problema. Dacă e fan şi era acolo? Arbitrii au fost foarte buni", informează News.ro.



Reacții din presa europeană după gestul lui Șovre: "Moment controversat" / "Gest copilăresc" / "Nu poţi face asta, nu e în regulă".

"După meci, Haaland a fost urmărit de unul dintre tuşieri, Octavian Şovre, pe tunelul de la vestiare. Şovre este cel care a fost pedepsit pentru comportament nepotrivit, alături de Sebastian Colţescu, după meciul dintre PSG şi Istanbul Basaksehir, din decembrie, încheiat cu un scandal uriaş de rasism. Colţescu a fost suspendat pentru restul sezonului, iar el şi Şovre trebuie să urmeze un program educaţional", scriu şi cei de la First Post.

"Erling Haaland a semnat un obiect pentru asistentul Octavian Şovre. Fanii au răbufnit după ce oficialul i-a cerut un autograf lui Haaland, după meciul dintre Manchester City şi Borussia Dortmund, din UEFA Champions League. Fanii au rămas fără reacție după acest gest şi au reacţionat pe reţelele sociale" - Yahoo Sports, conform Digisport.



"Gestul lui Şovre nu este singurul moment controversat al arbitrilor: Ovidiu Haţegan a fost şi el criticat pentru prestaţia din Manchester City - Dortmund" - The Independent.

"Nu există niciun moment potrivit pentru aşa ceva, pur şi simplu nu poţi face asta dacă eşti oficial. E un gest copilăresc" - Joleon Lescott, fost jucător în Premier League.



A referee’s assistant should not be asking a player for autographs after a match in the tunnel as happened with Haaland.

