LiveScore Real Madrid vs Liverpool / Manchester City vs Borussia Dortmund (de la ora 22:00) - Echipele de start

Champions League, turul sferturilor





Real Madrid vs Liverpool (de la ora 22:00) - DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus



Echipele de start:

Real Madrid: Courtois - Lucas, Militao, Nacho, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Asensio, Benzema, Vinicius. Antrenor: Zinedine Zidane

Liverpool: Alisson - Alexander Arnold, Kabak, Phillips, Robertson - Keita, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Jota, Mane. Antrenor: Jurgen Klopp



Manchester City vs Dortmund (de la ora 22:00) - DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look Sport

Echipele de start:

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - Rodri, Gundogan - Mahrez, De Bruyne, Foden - Silva. Antrenor: Pep Guardiola

Borussia Dortmund: Hitz - Moreu Bauza, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Can, Dahoud - Knauff, Haaland, Reus. Antrenor: Edin Terzic.

*partida este arbitrată de Ovidiu Hațegan, ajutat de Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe