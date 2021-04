Meciurile decisive pentru play-off în Liga 1: Cum arată programul ultimei etape din sezonul regulat

Sezonul regulat din Liga 1 la fotbal se apropie de final, în această săptămână fiind programată ultima etapă. Lupta pentru play-off se va da până la ultimul fluier, trei echipe încercând să ocupe ultimele două locuri disponibile matematic.







De știut:

Pentru ca meciurile de vineri (n.r. 9 aprilie) să mai conteze în lupta pentru play-off, este nevoie ca echipa Chindia Târgoviște să câștige duelul de luni cu FC Voluntari (de la ora 17:30). Au loc luni în Liga 1:

17:30 Chindia Târgoviște vs FC Voluntari 20:30 CFR Cluj vs Dinamo București

Cum arată clasamentul:

1 FCSB 64 puncte / calificată play-off 2 CFR Cluj 60 (- un meci) / calificată 3 CS U Craiova 57 / calificată 4 Sepsi 44 / calificată 5 FC Botoșani 41 6 Academica Clinceni 41 7 Astra Giurgiu 37 8 FC Argeș 37 9 Chindia Târgoviște 36 (-un meci) 10 UTA Arad 36 etc.

Programul ultimei etape din sezonul regulat:



Vineri, 9 aprilie





20:30 / Dinamo vs Academica Clinceni

20:30 / FC Argeş vs Chindia Târgovişte

20:30 / FC Voluntari vs FC Botoşani

20:30 /Astra Giurgiu vs UTA Arad





Sâmbătă, 10 aprilie





19:00 / Sepsi OSK Sf. Gheorghe vs FCSB





Duminică, 11 aprilie





21:30 / CS Universitatea Craiova vs CFR Cluj





Luni, 12 aprilie





17:30 / Politehnica Iaşi vs FC Hermannstadt

20:30 / Viitorul Constanţa vs Gaz Metan Mediaş





Meciurile pot fi urmărite în direct pe Digisport, Telekom și LookTV.