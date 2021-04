VIDEO Liga 2: U Cluj, victorie spectaculoasă la Slatina - Taub înscrie în stilul lui Roberto Carlos

Duminică a avut loc ultimul meci din prima etapă a play-out-ului Ligii 2 la fotbal. U Cluj a reușit să treacă de Slatina cu 4-2 în deplasare, după ce gazdele au fost cele care au deschis scorul.





Locurile 6 și 7 din fiecare grupă retrogradează direct. Locurile 5 din fiecare grupă vor disputa baraj în dublă manșă pentru menținerea în Liga a doua. În fiecare etapă, o echipă din fiecare grupă stă, dat fiind faptul că Turris-Oltul Turnu Măgurele s-a retras din competiţie și este deja retrogradată.





Sursa video: Telekom Sport

Slatina a punctat în minutul 4 prin Rogoveanu din penalti, iar până la pauză U Cluj a egalat prin Taub în minutul 27. Acesta a reușit oDupă pauză,și au marcat de trei ori. Dican cu o dublă (50' și 75') și Meșter (68') au dus scorul la 4-1 pentru clujeni.Stoica a reușit să puncteze pentru Slatina cu două minute înainte de încheierea timpului regulamentar, pentru caîn favoarea lui U Cluj.Astfel,în Grupa A a play-out-ului Ligii 2, în timp ceal aceleiași grupe.ACS Viitorul Tg. Jiu vs Gloria Buzău 2-4Comuna Recea vs Pandurii Tg. Jiu 5-0Concordia Chiajna vs Unirea Slobozia 1-1CSM Reșița vs Petrolul Ploiești 0-1Farul Constanța vs Ripensia Timișoara 1-11. Farul Constanța 33 puncte2. U Cluj 32 puncte3. Metaloglobus București 30 puncte (a stat această etapă)4. Comuna Recea 26 puncte5. Ripensia Timișoara 23 puncte6. CSM Slatina 15 puncte7. Pandurii Tg. Jiu 131. Petrolul Ploieșt 34 puncte2. ACS Viitorul Tg. Jiu 32 puncte3. Gloria Buzău 29 puncte4. Concordia Chiajna 25 puncte5. Unirea Slobozia 20 puncte6. CSM Reșița 19 puncte7. Aerostar Bacău 10 puncte (a stat această etapă)