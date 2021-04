Liga 2, play-out: Comuna Recea, scorul etapei împotriva echipei Pandurii Tg. Jiu (Rezultatele zilei)

Farul și Ripensia au remizat, Concordia a obținânut doar un egal în fața celor de la Unirea Slobozia, în timp ce Petrolul Ploiești s-a impus contra Reșiței, care a jucat peste jumătate de oră în inferioritate numerică.





Rezultate:











Grupa A





Grupa B





Locurile 6 și 7 din fiecare grupă retrogradează direct. Locurile 5 din fiecare grupă vor disputa baraj în dublă manșă pentru menținerea în Liga a doua. În fiecare etapă, o echipă din fiecare grupă stă, dat fiind faptul că Turris-Oltul Turnu Măgurele s-a retras din competiţie și este deja retrogradată.





Situația în play-off





Formaţia CS Mioveni a remizat, joi, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa U Craiova 1948, într-un meci din prima etapă a play-off-ului pentru promovarea în Liga 1.



Mai au loc în prima etapă a play-off-ului:



Sâmbătă, 3 aprilie: Dunărea Călăraşi vs ASU Politehnica Timişoara

Marți, 6 aprilie: AFK Csikszereda vs FC Rapid București.

Clasament play-off:

1. CSU Craiova (30-15 golaveraj) 36 puncte (+1 meci)

2. CS Mioveni (23-11) 34 (+1 meci)

3. Dunărea Călărași (25-22) 34

4. Rapid București (33-28) 33

5. Csikszereda (23-15) 32

6. ASU Poli Timișoara (18-14) 32. pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa U Craiova 1948, într-un meci din prima etapă a play-off-ului pentru promovarea în Liga 1.1. CSU Craiova (30-15 golaveraj) 36 puncte (+1 meci)2. CS Mioveni (23-11) 34 (+1 meci)3. Dunărea Călărași (25-22) 344. Rapid București (33-28) 335. Csikszereda (23-15) 326. ASU Poli Timișoara (18-14) 32.

ACS Viitorul Tg. Jiu vs Gloria Buzău 2-4Comuna Recea vs Pandurii Tg. Jiu 5-0Concordia Chiajna vs Unirea Slobozia 1-1CSM Reșița vs Petrolul Ploieșt 0-1Farus Constanța vs Ripensia Timișoara 1-1Se mai joacă în prima etapă din play-off-ul Ligii a doua,, pe 4 aprilie de la ora 12:30.1. Farul Constanța 33 puncte2. Metaloglobus București 30 puncte (a stat această etapă)3. U Cluj 29 puncte (un meci în minus)4. Comuna Recea 26 puncte5. Ripensia Timișoara 23 puncte6. CSM Slatina 16 puncte (un meci în minus)7. Pandurii Tg. Jiu 131. Petrolul Ploieșt 34 puncte2. ACS Viitorul Tg. Jiu 32 puncte3. Gloria Buzău 29 puncte4. Concordia Chiajna 25 puncte5. Unirea Slobozia 20 puncte6. CSM Reșița 19 puncte7. Aerostar Bacău 10 puncte (a stat această etapă)