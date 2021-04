VIDEO ​Liga 1: Academica Clinceni, victorie importantă în lupta pentru play-off (2-1 vs Poli Iași)

Cele trei goluri:

Au evoluat echipele:





Academica: Vâlceanu - Pashov, Gardoş, Bilali, Dobrescu - Cordea, Cascini, Cebotaru (Chandarov '78), Longher (Achim '11)- Chunchucov (Ventura '90+1), Rusescu (Markovic '79). Antrenor: Ilie Poenaru





Poli Iaşi: Brănescu - Onea, Popa, Baxevanos, Buşu - Passaglia (Zajmovici '90), De Iriondo - Platini ('69), Stan (Calcan '8), Vanzo (Flores '70)- Djuranovic. Antrenor: Niccolo Napoli.

Platini a deschis scorul ('18) pentru oaspeți, în timp ce Cordea ('55) şi Markovic ('88) au adus victoria gazdelor.În urma acestui rezultat, Academica ocupă locul 5 (41 de puncte), în timp ce Poli Iași se află pe ultima poziție în clasament (19 puncte).Gaz Metan Mediaș vs Astra GiurgiuFC Hermannstadt vs FC ArgeșFC Botoșani vs FC ViitorulUTA Arad vs Sepsi Sf. GheorgheFCSB vs CSU CraiovaChindia Târgoviște vs FC VoluntariCFR Cluj vs Dinamo București.