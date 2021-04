Explicațiile lui Joachim Low după ce Germania a pierdut în fața Macedoniei de Nord

Selecţionerul Joachim Low s-a declarat dezamăgit de înfrângerea suferită de Germania, acasă, cu Macedonia de Nord, în preliminariile CM din 2022.

"Dezamăgirea este enormă. Obiectivul nostru era de a lua nouă puncte în trei jocuri, pe care le-am scăpat când le-am avut în mână. Nu putem da vina decât pe noi înşine. Este dificil să facem o analiză la cald, dar am fost obosiţi, ne-a lipsit prospeţimea. Am fost lenţi în atac, dar chiar şi atunci când am fost rapizi nu am găsit mijloacele de a pune probleme probleme adversarului nostru", a declarat Low, potrivit AFP.

"Am început partida drept favoriți și ne-am creat foarte multe șanse. Principala cauză a eșecului e că nu am concretizat șansele de care am beneficiat, dar nu suntem îngrijorați în privința Campionatului European", a spus Serge Gnabry.





"Știam că nu trebuie să nu subestimăm adversarul și nici măcar nu am făcut asta. N-am fost atât de preciși în acest meci încât să marcăm din fața porții și să valorificăm ocaziile pe care le-am avut. Nu e ușor să explic o astfel de înfrângere", a afirmat Ilkay Gundogan, căpitanul nemților.





Macedonia de Nord a învins, miercuri, în deplasare, Germania, într-un meci din etapa a III-a a Grupei J a preliminariilor CM din 2022, din care face parte şi România. Într-o altă partidă, Islanda a obţinut primele puncte după 4-1 în Liechtenstein, scrie News.ro.

Rezultatele înregistrate miercuri:

Germania vs Macedonia de Nord 1-2

Liechtenstein vs Islanda 1-4



Clasament Grupa J:





1 Armenia (6-2 golaveraj) 9 puncte

2. Macedonia de Nord (9-4) 6

4. Germania (5-2) 6

4. România (5-6) 3

5. Islanda (4-6) 3

6. Liechtenstein (1-10) 0.





La Campionatul Mondial din 2022 se califică direct primul loc din grupă, iar locurile secunde urmează să dispute baraje.