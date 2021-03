Justin Ștefan (LPF): "Trebuie să vorbim de schimbări majore la FRF. Este o umilinţă mult prea mare să ne bată şi Armenia"

România nu a știut să gestioneze finalul de meci contra Armeniei, iar de la 2-1 pentru tricolori confruntarea a luat o întorsătură pe care nu mulți o anticipau. S-a încheiat 3-2 pentru armeni, iar situația din clasament pare deja una scăpată de sub control.

Armenia - România 3-2 Au marcat: Spertsyan '56, Haroyan '86, Barseghyan '89 (p) / Cicâldău '62, '72. În minutul 77, George Pușcaș a fost eliminat. De la ora 21:45

Germania - Macedonia de Nord

Liechtenstein - Islanda



Clasament:

1 Armenia 9 puncte (6-2) / 3 meciuri

2 Germania 6 (4-0) / două meciuri

3 Macedonia de Nord 3 (7-3) / două meciuri

4 România 3 (5-6) / 3 meciuri

5 Islanda 0 (0-5) / două meciuri

6 Liechtenstein 0 (0-6) / două meciuri.



La Campionatul Mondial din 2022 se califică direct primul loc din grupă, iar locurile secunde urmează să dispute baraje.

"Reactie la cald, dar raţională. De mâine trebuie să vorbim de schimbări majore la FRF, atât la nivel administrativ, cât şi la nivel sportiv. Este o umilinţă mult prea mare să ne bată şi Armenia, cred că pentru prima oară în istorie. Şansele să ajungem la mondial rămân doar teoretice.Am făcut 3 puncte (şi alea norocoase) din 9 puncte puse în joc, am jucat slab, am avut noroc cu Macedonia, l-am avut pe Niţă cu Germania. Aveam nevoie de 7 puncte pentru a spera în mod realist la locul 2. Urmează să jucăm cu Islanda, va fi un alt meci greu, am văzut-o deja la baraj. Dan Petrescu, Hagi, Olăroiu, Rednic, Reghe? Cred că trebuie să terminăm cu experimentele",