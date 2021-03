Veste importantă pentru Dinamo anunțată de suporterii-acționari

Suporterii-acţionari ai FC Dinamo au anunţat, miercuri, situaţia cu privire la banii pentru licenţa UEFA şi de Liga I, ei precizând că au făcut plata pentru tot ce trebuia achitat până la termenul de 31 martie.





Comunicatul postat pe Facebook:







“NUMAI VOI PUTEAŢI FACE ASTA, CÂINILOR!



Într-un timp atât de scurt să strângem o sumă atât de mare!



Totul în plină pandemie!



De la o datorie de 1.200.000€ pentru licenţa UEFA şi de Liga 1, să ajungem ASTĂZI să putem anunţa că am efectuat plata pentru tot ce trebuia achitat până la termenul de 31 martie.



ESTE O VICTORIE A SUPORTERILOR, a noastră, a tuturor şi a familiilor care au suportat împreună cu noi toate aceste sacrificii!



Am câştigat O MARE BĂTĂLIE, nu şi războiul.



Trebuie să ţinem clubul în viaţă mai departe!



Dar am demonstrat că ÎMPREUNĂ SUNTEM DE NEOPRIT!



HAIDEŢI SĂ RUPEM PRAGUL DE 15.000 DE SOCIOS!”, este anunţul de pe pagina de Facebook Peluza Cătălin Hîldan-Dinamo, pe care se precizează şi cum se pot înscrie fanii în programul DDB.



În urmă cu câteva zile, suporterii anunţau că mai era nevoie de 106.500 de euro pentru licenţă, conform News.ro.