Lewandowski, care a marcat de două ori, a părăsit terenul după o oră de joc.

Controlul medical a relevat o întindere a ligamentului genunchiului drept.

Bayern joacă cu PSG la 7 aprilie, acasă, şi la 13 aprilie.

Robert Lewandowski has suffered sprained ligaments in his right knee. The striker will be out for around four weeks. pic.twitter.com/aK7lPgso3g