VIDEO Cristiano Ronaldo, nervos după ce nu i-a fost validat golul - Portughezul a părăsit terenul și a aruncat banderola de căpitan

Căpitanul naţionalei Portugaliei, Cristiano Ronado, a părăsit nervos terenul la finalul meciului Serbia – Portugalia, scor 2-2, la care în minutele de prelungire nu i-a fost validat un gol, deşi mingea a depăşit linia porţii, relatează L’Equipe.

Ronaldo a gesticulat şi şi-a aruncat banderola în momentul în care a ieşit de pe teren.

La finalul partidei, arbitrul Danny Makkelie i-a cerut iertare selecţionerului Portugaliei, Fernando Santos.

"Arbitrul şi-a cerut iertare la vestiare. Pe teren îmi spusese că va vedea imaginile şi că dacă s-a înşelat va veni să-şi ceară scuze. Şi a fost cazul. Arbitrii sunt oameni şi pot greşi, dar de aceea există VAR şi tehnologia la linia porţii, pentru a se evita asta", a declarat Santos.

La aceste preliminarii nu se folosesc însă VAR şi goal line tehnology, potrivit News.ro.

Irlanda vs Luxemburg 0-1

A marcat: Rodrigues ‘85

Serbia vs Portugalia 2-2

Au marcat: Mitrovic ’46, Kostic ’60 / Jota ’11, ‘37

În minutul 90+2, de la gazde a fost eliminat Milenkovic.

1. Serbia (5-4 golaveraj) 4 puncte / 2 meciuri

2. Portugalia (3-2) 4 / 2

3. Luxemburg (1-0) 3 / 1

4. Azerbaidjan (0-1) 0 / 1

5. Irlanda (2-4) 0 / 2.

Nami I would walk off the field... You guys don't deserve #CristianoRonaldo https://t.co/5ajcUwGN2N pic.twitter.com/LRf9dQ81l5