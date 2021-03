Adrian Mutu, după victoria în fața Ungariei: "Probabil arbitrul nu a fost în cea mai bună zi, dar şi aşa am câştigat"

CE Under 21

Selecţionerul naţionalei under 21 a României, Adrian Mutu, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Ungaria, scor 2-1, că unitatea de care dau dovadă jucătorii săi a făcut ca ei să întoarcă scorul în faţa maghiarilor şi că s-a văzut calitatea superioară a tricolorilor, informează News.ro.

“Lucrul ăsta defineşte această generaţie, forţa asta interioară şi resursele pe care şi le găsesc în momente dificile. Cred că numai unitatea de care dau dovadă, forţa grupului face ca ei să întoarcă rezultatul în seara asta chiar cu victorie, ceea ce mă bucur foarte mult. Cred că am făcut fericiţi mulţi suporteri, ne continuăm drumul nostru şi ne urmăm visul. Vedem la următorul meci ce se întâmplă”, a spus Mutu în conferinţa de presă de după meci.





Întrebat dacă îi vine să creadă că la acest nivel se fac greşeli mari de arbitraj, el a răspuns: “Nu, dar nu avem ce să facem. Probabil arbitrul nu a fost în cea mai bună zi a lui, dar şi aşa am reuşit să câştigăm meciul. E o victorie frumoasă, chiar dacă am întâlnit o echipă agresivă, arţăgoasă, băieţii au luptat pentru fiecare centimetru de teren. S-a văzut că băieţii au crezut până la sfârşit. Calitatea noastră superioară s-a văzut în acest meci. Am spus de la început, nu suntem aici în vacanţă, am venit să le facem viaţă grea tuturor. Responsabilitatea este mare”.





Mutu a mai declarat că golul Ungariei a venit după faza faultului lui Kiss la Haruţ petrecută sub ochii săi: “Chiar sub ochii mei. Am simţit momentul ăla, că o să primim gol. Le-am spus la pauză jucătorilor că gata cu cadourile. Probabil oboseala şi-a spus cuvântul în anumite faze, am avut greşeli de pase uşoare prin care le-am dat puţină încredere adversarilor. Cred că semnalul meu a fost: <Băieţi, trebuie să nu vă precipitaţi, să jucaţi cu calm, în acelaşi timp să daţi ritmul meciului, să daţi intensitate prin pase>”.

Reprezentativa României a reușit să obțină prima victorie la Campionatul European Under 21, după un meci în care arbitrul belgian Lawrence Visser a luat mai multe decizii controversate - un penalti neacordat tricolorilor, un fault în urma caruia maghiarii au deschis scorul (în momentul în care se aflau în inferioritate numerică) și numeroase intrări dure care au rămas nepenalizate. În ciuda arbitrajului ostil, selecționata pregătită de Adrian Mutu a reușit să întoarcă rezultatul prin golurile marcate de Mățan și Pașcanu (2-1 vs Ungaria) și se va duela cu Germania pentru calificarea în sferturile competiției.





Au marcat: Csonka ’56 / Măţan ’70, Paşcanu ‘87.

1. România (3-2 golaveraj) 4 puncte / 2 meciuri

2. Germania (3-0) 3 / 1

3. Olanda (1-1) 1 / 1

4. Ungaria (1-5) 0 / 2.

În aceeaşi grupă se dispută, de la ora 22:00, partida Germania vs Olanda.

Programul României:





30 martie 2021, ora 19:00: România vs Germania





Sistemul de desfășurare de la Euro 2021





Euro 2021 U21 se va desfășura într-un format diferit de până acum. Din cele patru grupe a câte patru formații, primele două clasate vor merge mai departe în sferturile de finală.





Noutatea vine din faptul că faza grupelor și fazele finale sunt separate. Grupele se joacă în perioada 24-31 martie, iar fazele eliminatorii vor fi între 31 mai și 6 iunie.