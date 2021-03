Marius Avram, despre implementarea sistemului VAR: "După semnarea acordului, pasul următor este pregătirea arbitrilor"

Fostul arbitru Marius Avram, în prezent VAR Project Manager în cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal, a declarat, într-un interviu pentru lpf.ro, că speră ca toţi factorii implicaţi să înţeleagă necesitatea urgentării implementării sistemului VAR și că următorul pas este pregătirea arbitrilor.

"Vorbind despre sistemul VAR, toată cariera mea mi-am dorit ca în anumite momente dificile din meci, când luam anumite decizii cruciale, să primesc o confirmare sau, în cazul unei greşeli, să am posibilitatea să văd faza pe tv şi, apoi, să corectez dacă era cazul.

Sunt convins că, folosit cum trebuie, acest sistem va duce la beneficii majore pentru campionatul nostru, la eliminarea majorităţii controverselor din jurul arbitrajului şi la creşterea, în final, a valorii produsului fotbalistic.

După semnarea acordului dintre Federaţia Română de Fotbal, Liga Profesionistă de Fotbal şi deţinătorul drepturilor TV, pasul următor este pregătirea arbitrilor. Sper ca toţi factorii implicaţi să înţeleagă necesitatea urgentării implementării sistemului VAR şi, în final, să avem cât mai repede beneficiile ce decurg din acesta", a declarat Avram.





Marius Avram a afirmat că a avut modele de-a lungul carierei, potrivit News.ro: "Am avut multe modele. Pe plan internaţional, m-a influenţat arbitrul francez Marc Batta, pe care, ulterior, am avut plăcerea să-l am şi observator cu mai multe ocazii. În ţară, am încercat să iau elemente de la fiecare arbitru pe care îl urmăream, punctul forte ale fiecăruia. Personalitatea, gestica, poziţionarea, calmul în situaţii critice, intransigenţa şi diplomaţia, toate acestea erau lucruri pe care le studiam la arbitri mai experimentaţi ghidat de tatăl meu, care mi-a fost mentor în această activitate.

De la început, însă, am căutat să le adaptez personalităţii mele şi toată cariera am fost natural în teren, comportându-mă ca şi în viaţa de zi cu zi. Orice schimbare, orice modificare a personalităţii duce până la urmă la impresia că faci lucrurile forţat, nenatural, iar jucătorii, actorii principali din teren, simt imediat acest lucru şi poţi pierde din respectul lor".