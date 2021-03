România U21 vs Ungaria U21 (de la ora 19:00) / Echipament inedit pentru "tricolori" - Echipele probabile

De știut:

Programul României:

24 martie 2021, România vs Olanda 1-1 27 martie 2021, ora 19:00: România vs Ungaria30 martie 2021, ora 19:00: România vs GermaniaEuro 2021 U21 se va desfășura într-un format diferit de până acum. Din cele patru grupe a câte patru formații, primele două clasate vor merge mai departe în sferturile de finală.Noutatea vine din faptul că faza grupelor și fazele finale sunt separate. Grupele se joacă în perioada 24-31 martie, iar fazele eliminatorii vor fi între 31 mai și 6 iunie.