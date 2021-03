Măsura radicală luată de Thierry Henry împotriva rețelelor de socializare - Ce îl nemulțumește pe fostul campion mondial

„Începând de mâine dimineaţă voi ieşi din social media până când cei la putere îşi vor putea reglementa platformele cu aceeaşi vigoare şi ferocitate cu care o fac atunci când încalci copyright-ul.



Volumul mare de rasism, bullying şi tortură mentală rezultată este prea toxic pentru a fi ignorat. Trebuie să existe răspundere. Este mult prea simplu să creezi un cont, să îl foloseşti pentru bullying şi hărţuire, fără consecinţe şi să rămâi anonim. Până când situaţia se va schimba, îmi voi dezactiva conturile de pe toate platformele de socializare. Sper să schimbarea va veni curând”, a postat Henry pe Twitter, Facebook şi Instagram.

Atacantul francez s-a retras din fotbal în 2014, după experiența sa la New York Red Bulls. În prezent, Henry este antrenor secund la naționala de fotbal a Belgiei.



Hi Guys



From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright.... pic.twitter.com/gXSObqo4xg