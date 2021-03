Condiția pentru ca România U21 să învingă Ungaria

De știut:

Duelul contra maghiarilor va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe TVR 1. De asemenea, duelul de la Budapesta poate fi ascultat pe Radio România Actualități.



Ce le trebuie elevilor lui Mutu pentru a trece de Ungaria

Meciul de sâmbătă contra Ungariei este unul vital pentru trupa lui Adrian Mutu. Prezent vineri la o conferintă de presă, Alex Pașcanu a vorbit depre meciul cu maghiarii.



Internaționalul român știe de ce au nevoie tricolorii pentru a se impune.



Programul României:

24 martie 2021, România vs Olanda 1-1 27 martie 2021, ora 19:00: România vs Ungaria30 martie 2021, ora 19:00: România vs GermaniaEuro 2021 U21 se va desfășura într-un format diferit de până acum. Din cele patru grupe a câte patru formații, primele două clasate vor merge mai departe în sferturile de finală.Noutatea vine din faptul că faza grupelor și fazele finale sunt separate. Grupele se joacă în perioada 24-31 martie, iar fazele eliminatorii vor fi între 31 mai și 6 iunie.