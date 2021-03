Ziua marelui debut: România vs Olanda (de la ora 22:00)

Under 21 / Euro

Adrian Mutu si nationala Under 21 a Romaniei

Naționala de fotbal Under 21 a României va avea parte de un debut infernal la Euro, tricolorii lui Adrian Mutu (atât de încrezător în elevii săi) urmând să-și măsoare forțele cu Olanda. Meciul de pe "Bozsik Arena" din Budapesta va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe ProTV.







De știut: Este a doua calificare consecutivă pentru naționala Under 21 a României la Euro. La precedenta ediție, tricolorii au fost eliminați în semifinale de Germania. Adrian Mutu a apelat pentru duelul cu batavii la doar patru stranieri: Alexandru Pașcanu, Radu Drăgușin, Marius Marin și George Ganea. Cota de piață a României este de 19.35 milioane de euro. De cealaltă parte, Olanda se poate lăuda cu o cotă de piață de 194.2 milioane de euro, conform Transfermarkt. Lotul României la Euro 2021:







Portari: Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Târgoviște), Mihai Eșanu (Dinamo București)





Fundași: Ștefan Vlădoiu (Universitatea Craiova), Denis Haruț (FCSB), Alexandru Pașcanu (Ponferradina/Spania), Andrei Chindriș (FC Botoșani), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Radu Drăgușin (Juventus/Italia), Raul Opruț (AFC Hermannstadt), Radu Boboc (FC Viitorul)





Mijlocași: Marius Marin (AC Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Târgoviște), Răzvan Oaidă (FCSB), Cătălin Itu (CFR Cluj), Darius Olaru (FCSB), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Olimpiu Moruțan (FCSB), Octavian Popescu (FCSB), Alexandru Cîmpanu (Universitatea Craiova), Alexandru Mățan (Columbus Crew/SUA)





Atacanți: George Ganea (FC Viitorul / Columbus Crew), Adrian Petre (UTA Arad).





Lotul Olandei la Euro 2021:







Portari: Justin Bijlow (Feyenoord), Maarten Paes (FC Utrecht), Kjell Scherpen (Ajax);







Fundași: Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Sven Botman (LOSC Lille), Danilho Doekhi (Vitesse), Tyrell Malacia (Feyenoord), Perr Schuurs (Ajax), Jordan Teze (PSV), Jurriën Timber (Ajax), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC).





Mijlocași: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Abdou Harroui (Sparta), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Teun Koopmeiners (AZ), Ludovit Reis (VFL Osnabrück), Dani de Wit (AZ).







Atacanți: Myron Boadu (AZ), Brian Brobbey (Ajax), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo (PSV), Justin Kluivert (RB Leipzig), Noa Lang (Club Brugge).





Cum arată grupele de la turneul final european:



Grupa A: Ungaria, Germania, România, Olanda

Grupa B: Slovenia, Spania, Cehia, Italia

Grupa C: Rusia, Islanda, Franța, Danemarca

Grupa D: Portugalia, Croația, Anglia, Elveția



Programul României U21 la Euro 2021



24 martie, 22:00: România vs Olanda

27 martie, 19:00: Ungaria vs România

30 martie, 19:00: Germania vs România