Naționala U21 și debutul la Euro: Lui Adrian Mutu nu îi este frică de primul adversar - Țările de Jos

Adrian Mutu si nationala Under 21 a Romaniei

Adrian Mutu a declarat marți, cu o zi înainte de debutul la Euro 2021 împotriva Țărilor de Jos, că adversarul pleacă cu prima șansă, dar că echipei sale nu îi este frică de acesta.





De pe 24 până pe 31 martie are loc faza grupelor la Euro 2021 din Ungaria și Slovenia, categoria de vârstă U21.







România înfruntă miercuri de la ora 22:00 naționala Țărilor de Jos, urmând să mai dispute meciuri cu Ungaria (27 martie) și Germania (30 martie). , urmând să mai dispute meciuri cu(27 martie) și(30 martie).

Principalele declarații ale lui Mutu

„Băieţii sunt pregătiţi, sunt motivaţi, îşi dau seama de importanţa acestui turneu, le-am spus că trebuie să îmbăţişeze tensiunea şi să nu fie prea timoraţi din cauza ei.

Ne jucăm şansele, sper să avem o atitudine corectă şi mâine să dăm totul pe teren.

Nu este uşor, avem şi presiunea rezultatului anterior

Le-am explicat că nu trebuie să se uite şi să se compare cu acea generaţie, pentru că ei sunt diferiţi. Ei pot avea parcursul lor şi sper să scrie pagina lor de istorie pentru naţionala României.

Am vorbit cu Mirel, imediat după ştirea pe care am auzit-o, că e bolnav de covid, i-am urat însănătoşire grabnică şi îi urez şi pe această cale. El ne-a urat să avem încredere în forţele noastre.

Nu am să spun acum cu ce ne-ar surprinde Olanda, pentru că nu vreau să fac lucrul acesta şi nu cred că este bine. Pot să spun că Olanda este o echipă foarte puternică, care ajunge cu uşurinţă în faţa porţii, care marchează cu uşurinţă, fiind şi echipa care a marcat cele mai multe goluri în aceste preliminarii.

Nu ne este teamă de ei, suntem atenţi la ei, nu-i subestimăm, dar nici nu-i subevaluăm.

Chiar dacă Olanda pleacă cu prima şansă, noi le vom face viaţa grea.

Sper să avem mai mulţi lideri, pentru că asta ar însemna că am echipă. Pot fi lideri silenţioşi.

Am încă îndoieli în alegerea primului 11, dar până mâine voi rezolva şi această problemă".



„Olanda pleacă cu prima şansă, dar eu şi colegii mei suntem încrezători şi nu există şanse egale, va fi ori noi, ori ei, pentru că este un meci foarte important, primul la campionatul european şi am vrea să începem cu o victorie", a încheiat mijlocașul Naționalei de tineret.







Programul României:



24 martie 2021, ora 22:00: România vs Țările de Jos (Olanda)

27 martie 2021, ora 19:00: România vs Ungaria

30 martie 2021, ora 19:00: România vs Germania





Sistemul de desfășurare de la Euro 2021



Euro 2021 U21 se va desfășura într-un format diferit de până acum. Din cele patru grupe a câte patru formații, primele două clasate vor merge mai departe în sferturile de finală.



Noutatea vine din faptul că faza grupelor și fazele finale sunt separate. Grupele se joacă în perioada 24-31 martie, iar fazele eliminatorii vor fi între 31 mai și 6 iunie.

Tehnicianul Naționalei României de tineret a susținut marți o conferință de presă, împreună cu mijlocașul Marius Marin., mijlocaș în Italia la Pisa, a declarat că jucătorii tricolori aşteaptă cu nerăbdare primul meci, cel cu Olanda, conform News.ro.„Ne simţim extraordinar, aşteptăm meciul cu nerăbdare,şi atât eu, cât şi colegii mei am gândit pozitiv zilele acestea, deci nu cred că vom avea probleme în meciul cu Olanda, pentru căşi acesta este cel mai important lucru”, susține Marin.