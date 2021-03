Roman Abramovici a dat în judecată o jurnalistă care a scris că a cumpărat Chelsea la ordinele lui Vladimir Putin

Belton a scris în cartea „ Oamenii lui Putin ” publicată în 2020 că Abramovici a cumpărat clubul de fotbal britanic Chelsea în 2003 ca parte a eforturilor de a crește reputația Rusiei în Marea Britanie și Occident.Echipa de avocați a miliardarului rus a dat-o în judecată pe Belton și pe editura care a publicat cartea, HarperCollins, în urma eșecului de a „ajunge la o soluție amiabilă”, potrivit unui comunicat postat pe site-ul lui Chelsea.„Acuzațiile false din această carte au un efect dăunător”, a declarat al 10-lea cel mai bogat om al Rusiei.Abramovici a mai declarat că Înalta Curte a Angliei a decis că afirmațiile sunt false în cadrul unui proces anterior, miliardarul adăugând că speră ca instanța „să îmi acorde o audiere corectă, cum a făcut-o în trecut”.Ziarul britanic the independent a scris anterior că un judecător britanic s-a pronunțat în 2018 asupra acuzațiilor făcute de miliardarul fugar Serghei Pugacev, afirmând că acestea sunt „imposibil de crezut” și îi „servesc propriile interese”.Abramovici, în vârstă de 54 de ani, și-ar fi retras în 2018 cererea de reînnoire a vizei din Marea Britanie după ce autoritățile din această țară au înăsprit verificările privind sursele averii solicitanților.Abramovici, care are o avere netă estimată la 14,3 miliarde de dolari, a primit cetățenia israeliană un an mai târziu.Catherine Belton este un corespondent special pentru agenția Reuters, un fost corespondent la Moscova al publicației Financial Times și a scris anterior și pentru Moscow Times.