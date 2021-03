România U21 la Euro: Turneul final la care trupa lui Adi Mutu vrea să se autodepășească

Prin urmare, România s-a calificat la Euro 2021 din Ungaria și Slovenia.







De știut:

Toate meciurile României vor fi LiveText pe Hotnews și Live pe TVR1 și Radio România Actualități.

Meciurile din grupa României se desfășoară la Budapesta. Astfel, primul meci al României U21 de la Euro 2021 va fi împotriva Țărilor de Jos, miercuri de la ora 21:00 pe Bozsik Aréna. Stadionul este casa celor de la Honved Budapesta.





Meciul contra Țărilor de Jos pare unul extrem de complicat dacă ne uităm la jucătorii care alcătuiesc echipa. Majoritatea lotului joacă la echipe de club puternice precum Ajax sau PSG, iar primul 11 valorează peste 100 de milioane de euro. Deși nu s-au calificat din 2013 la turneele finale, olandezii au făcut ”instrucție” în grupă cu 9 victorii din 10 meciuri disputate.



Portari: Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Târgoviște), Mihai Eșanu (Dinamo București);







Fundași: Ștefan Vlădoiu (Universitatea Craiova), Denis Haruț (FCSB), Alexandru Pașcanu (Ponferradina/Spania), Andrei Chindriș (FC Botoșani), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Radu Drăgușin (Juventus/Italia), Raul Opruț (AFC Hermannstadt), Radu Boboc (FC Viitorul);











Mijlocași: Marius Marin (AC Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Târgoviște), Răzvan Oaidă (FCSB), Cătălin Itu (CFR Cluj), Darius Olaru (FCSB), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Olimpiu Moruțan (FCSB), Octavian Popescu (FCSB), Alexandru Cîmpanu (Universitatea Craiova), Alexandru Mățan (Columbus Crew/SUA);







În calificările pentru competiție,UEFA au intrat în cursă pentruîn grupele turneului final. Ungaria și Slovenia, co-organizatoare, s-au calificat automat.România s-a calificat de pe, fiind la șase puncte de ocupanta locului unu în grupă, Danemarca (26 de puncte). Normal, România trebuia să dispute Play-off pentru calificarea la Euro 2021, dar UEFA a anunțat că din cauza pandemiei vor fi alesedin fiecare grupă de calificare.Estea ”tricolorilor mici” la campionatul european. În total, România U21 are, cel mai bun rezultat fiind la precedenta ediție (2019), când tricolorii în frunte cu Ianis Hagi au fostde Germania (2-4).Ungaria, Germania, România, Țările de Jos (Olanda)Slovenia, Spania, Cehia, ItaliaRusia, Islanda, Franţa, DanemarcaPortugalia, Croaţia, Anglia, Elveţia24 martie 2021, ora 22:00: România vs Țările de Jos (Olanda)27 martie 2021, ora 19:00: România vs Ungaria30 martie 2021, ora 19:00: România vs GermaniaGeorge Ganea (FC Viitorul), Adrian Petre (UTA).Euro 2021 U21 se va desfășura într-unde până acum. Din cele patru grupe a câte patru formații, primele două clasate vor merge mai departe în sferturile de finală.Noutatea vine din faptul că faza grupelor și fazele finale sunt separate.se joacă în perioada, iarvor fi întreDeschiderea va fi la Budapesta, iar finala se va disputa la Ljubljana.​