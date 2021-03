VIDEO Până și Superman plânge uneori - Întrebarea care l-a făcut pe Ibrahimovic să-și arate vulnerabilitatea

În iunie 2016 juca ultimul meci în tricoul galben, iar acum a revenit în fața camerelor de luat vederi din postura de jucător al Suediei.



La 39 de ani, Ibra este gata de un nou început pentru naționala țării sale. Mai mult, puternicul atacant al Milanului a surprins asistența atunci când a fost întrebat despre fiul său cel mic.



Zlatan a început să plângă atunci când jurnaliștii l-au chestionat despre reacția familiei după ce a plecat spre cantonamentul naționalei Suediei.



"Nu este o întrebare bună. Eram cu Vincent (n.r. băiatul său mai mic) şi a început să plângă când l-am lăsat acasă. Dar totul este în regulă, este ok, este chiar ok" - Zlatan Ibrahimovic.



"Această perioadă mă ţine departe de familie şi nu este simplu deloc. Dacă ai doi copii care plâng de fiecare dată când îi laşi şi pleci, totul este cam dificil. Sunt şi eu om, chiar dacă sunt Superman", a completat Ibra.





Ibra are doi băieți: Maximilian (14 ani) și Vincent (13 ani).

Zlatan are are 62 de goluri în 116 meciuri disputate pentru reprezentativa Suediei.

An emotional Zlatan Ibrahimovic says 'playing in the national team is the biggest thing you can do', on his return to the Sweden team \uD83D\uDE4C pic.twitter.com/FHljVukLM4