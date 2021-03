Petrolul, fără antrenor - Viorel Moldovan și-a dat demisia

Clubul a anunțat despărțirea de Moldovan prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul oficial.„Colaborarea dintre FC Petrolul Ploiești și antrenorul principal Viorel Moldovan s-a încheiat astăzi. Tehnicianul a solicitat, despărțirea de formația noastră producându-se într-un moment în care, cu o etapă înainte de finalul sezonului regular al Ligii 2, FC Petrolul Ploiești mai are șanse foarte mici să se califice în faza play-off a campionatului.În perioada imediat următoare va fi stabilită, decizia urmând să fie luată după o ședință a Consiliului Director.De asemenea, după ședința de pregătire de astăzi, antrenorul secund Francisc Dican și preparatorul fizic Stelian Isac își vor înceta angajamentele cu clubul nostru.FC Petrolul Ploiești le mulțumește tuturor pentru munca depusă și le urează mult succes în carieră”.„Dragi iubitori ai Petrolului,Mi-am dorit foarte mult să vă mulțumesc tuturor la capătul acestei experiențe. Vă garantez căși am folosit toată experiența mea pentru a readuce Petrolul acolo unde îi este locul. Poate sunt eu ghinionist, poate nu s-au aliniat astrele așa cum și-a dorit toată suflarea ploieșteană, dar sunt trist că una dintre cele mai frumoase echipe din România iese, în acest mod, din lupta pentru promovare.Din păcate, rezultatele din teren nu au fost mereu așa cum mi-am dorit.celor care își doreau mai mult. La finalul acestei etape vreau să mulțumesc conducerii, jucătorilor și tututor celor care au fost alături de echipă. Sunt convins că Petrolul o să revină în Liga 1”.Viorel Moldovan preluase echipa peÎnaintea ultimei etape din sezonul regulat,, cu 28 de puncte, la două puncte de Metaloglobus, de pe locul 6, fiind ultimul loc de play-off.Ploieștenii au pierdut ultimul meci din campionat (0-1) împotriva lui CS Mioveni.fără probleme (4-0) Dunărea Călărași duminică. Luni și marți se mai disputăACS Viitorul Tg. Jiu vs Csikszereda Miercurea Ciuc și U Craiova 1948 vs Farul Constanța, în urma cărora calculele pentru Play-off se pot schimba din nou.Primelese califică în Play-off-ul Ligii a-2-a.Metaloglobus vs Rapid BucureștiPandurii Tg. Jiu vs Unirea SloboziaConcordia Chiajna vs ASU Poli TimișioaraCS Mioveni vs Aerostar BacăuUniversitatea Cluj vs Petrolul PloieștiCSM Reșița vs U Craiova 1948Ripensia Timișoara vs Comuna ReceaCsikszereda Miercurea Ciuc vs CSM SlatinaDunărea Călărași vs ACS Viitorul Tg. Jiu1. ASU Poli Timișoara (18-12 golaveraj) 32 puncte2. U Craiova 1948 (28-15) 31 (-1 meci)3. ACS Viitorul Târgu Jiu (31-25) 31 (-1 meci)4. Farul Constanța (24-18) 315. Dunărea Călărași (23-21) 316. Metaloglobus (23-11) 307. CS Mioveni (18-10) 308. Rapid București (29-26) 309. Universitatea Cluj (19-17) 2910. Petrolul Ploiești (28-15) 2811. Csikszereda Miercurea Ciuc (22-15) 28 (-1 meci) etc.