Sporting Lisabona conduce detașat în Primeira Liga, cu 10 puncte avans în fața rivalilor de la Porto. Benfica ocupă a treia poziție, iar Braga este pe locul patru.



După ce a împlinit 16 ani acum doar câteva zile (n.r. e născut pe 15 martie), Dario Essugo a semnat primul contract profesionist și a devenitIntrat pe teren în ultimele minute aledin campionatul Portugaliei, Essugo s-a arătat vizibil emoționat. Odată ce partida s-a încheiat,, îmbărbătat fiind de colegi.Astfel Essugo l-a depășit pe Santamaria, care debutase în tricoul lui Sporting la 16 ani și 11 luni. Implicit, Essugo l-a depășit deja pe Cristiano Ronaldo la un capitol, starul portughez debutând pentru ”lei” la 17 ani și 6 luni.Acum, Essugo țintește să doboare un alt record. El are la dispozițieîn tricoul lui Sporting și a-l depăși pe Cristiano care este actualmente cel mai tânăr marcator al echipei portugheze.La finalul meciului, Dario Essugo a declarat că ”este un sentiment de nedescris, la care am visat întotdeauna”.„Trebuie să le mulțumesc tuturor. Este doar începutul, trebuie să muncesc și să-mi ajut echipa să-și atingă obiectivele. Este diferit să joci la seniori. Colegii m-au susținut și am fost mai relaxat”, a adăugat portughezul în vârstă de 16 ani.