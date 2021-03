VIDEO Golul începutului de an: Execuția fabuloasă care i-ar putea face geloși și pe Roberto Carlos, Ronaldo sau Juninho

Golul începutului de an a fost marcat în Ligue 1, iar Armand Lauriente este cel care l-a reușit. Jucătorul celor de la Lorient a înscris cu o execuție care i-ar face geloși și pe Roberto Carlos, Juninho sau Cristiano Ronaldo.

Nantes și Lorient au remizat, scor 1-1, iar reușita care a închis tabela (87') este una fabuloasă.



WHAT ON EARTH IS THIS???? pic.twitter.com/2ORljzy0c2